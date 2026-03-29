Песков заявил о готовности России быстро развивать отношения с США

Россия готова к быстрому развитию отношений с США при наличии встречного курса. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил в беседе с ТАСС, что это способно внести большой вклад в оживление всего комплекса двусторонних отношений.
«Мы готовы продвигаться настолько глубоко и так быстро, насколько и как быстро будет готова американская сторона», — сказал Песков.
Ранее официальный представитель Кремля заявил, что Москва рассчитывает на продолжение межпарламентского диалога с США.