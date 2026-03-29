«Тайные покупатели» проверяют работу новосибирских чиновников

Мэр Новосибирска поделился некоторыми технологиями своей работы. В частности, он рассказал КП-Новосибирск, как порядок в городе проверяют сотрудники одного из подразделений.
— У нас есть дополнительный комитет в структуре Мэрии города Новосибирска. Специалисты этого комитета методом тайного покупателя выезжают на городские улицы, никого не предупреждая об этом. Зачастую они делают это в ночное время и фотографируют, — поделился Максим Кудрявцев с КП-Новосибирск.
Фотографии поступают в мэрию, как иллюстрация вскрытых нарушений.
— И каждый вторник мы на наших планёрках разбираем со всеми главами районов эти инциденты. И если раньше на приведение в соответствие главе отводилась неделю, сейчас это делается в течение суток, — прокомментировал мэр.