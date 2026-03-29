Кремль оценил визит депутатов Госдумы в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень полезным визит российской парламентской делегации в США. Об этом он заявил ТАСС.
«Конечно, эта поездка очень полезна», — сказал представитель Кремля.
Ранее Песков, говоря о визите делегации российских парламентариев, отметил, что это очень нужный диалог и очень важное его направление, которое было фактически заморожено.
«И мы надеемся, что такие первые робкие шаги внесут свой вклад в дальнейшее дело реанимации нашего двустороннего общения, что соответствовало бы интересам и Вашингтона, и Москвы», — говорил он.
26 марта российские парламентарии встретились с американскими конгрессменами. На следующий день они провели переговоры с делегатами от американского правительства. Песков сообщал, что президент Владимир Путин дал установки депутатам перед поездкой. По ее итогам российский лидер будет детально проинформирован о ходе контактов, добавил представитель Кремля.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»), который входил в делегацию, по итогам визита заявил, что российская группа обсудила с коллегами из США широкий круг вопросов. Среди прочего, были затронуты темы украинского кризиса и стратегической стабильности.
