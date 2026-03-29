МИД сообщил об активизации «охоты» спецслужб США на россиян за рубежом

«МИД России обращает внимание на рост угрозы задержаний и арестов российских граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб, которые в последнее время активизировали “охоту” за нашими соотечественниками по всему миру», — сообщили агентству в МИД.
В конце февраля в аэропорту Боготы — столицы Колумбии — задержали гражданина России по запросу США. Консульский отдел российского посольства сообщил, что следит за его судьбой, передавало «РИА Новости».
В ведомстве добавили, что, по мнению Вашингтона, россиянин причастен к заговору с целью похищения или убийства двух неназванных известных людей в Европе. Кроме того, в Штатах его обвиняют в сговоре с целью финансирования терроризма. В посольстве отмечали, что доказательств вины приведено не было.
В октябре 2025 года по запросу США гражданина России задержали в Сингапуре. Штаты сочли его причастным к кибератакам на свои структуры.
В 2024-м в совместном докладе МИД России и Белоруссии сообщалось, что с 2008 года в третьих странах по запросу США были арестованы свыше 70 россиян. В ведомствах это назвали «охотой» на граждан суверенных государств и нарушением международно-правовых норм.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.