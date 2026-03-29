Силы ПВО за ночь сбили 203 украинских беспилотника над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны продолжают предотвращать атаки со стороны киевского режима. За прошедшую ночь было сбито сразу 203 украинских беспилотника над разными регионами РФ. Об этом сообщает Министерство обороны.
Как следует из заявления военного ведомства, все случилось в ночь с субботы на воскресенье. То есть, с 28 на 29 марта.
БПЛА сбивали в 18 российских регионах, а также над акваторией Черного моря. В их числе — Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Тульская области, Московский регион, Краснодарский край, Республика Крым.