Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нимайер предложил Венгрии направить газ в Германию вместо Украины

Будапешту следует поставлять газ в Германию. Тем более, что Венгрия и так уже решила не отправлять топливо на Украину. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Если не будет возможности хранить весь газ в Венгрии, он [премьер-министр Венгрии Виктор Орбан] мог бы направить его в Германию», — приводит слова Нимайера РИА «Новости».

Нимайер подчеркнул, что немецкое правительство с радостью примет такой шаг. Берлин переживает серьёзный энергетический кризис и остро нуждается в топливе. Глава организации призвал венгерского лидера полностью прекратить поставки газа на Украину и направить ресурсы в Германию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что киевский режим применяет трубопроводы как инструмент шантажа стран Евросоюза. По его словам, Киев давно использует такой подход с нефтью и газом.

