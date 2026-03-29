Axios назвал страну Ближнего Востока, куда не пригласили Зеленского

Журналист Равид заявил, что Израиль не приглашал Зеленского. Две недели назад премьер-министр Нетаньяху запрашивал телефонный разговор с президентом Украины, но так и не позвонил.

Источник: РБК

Израиль стал «единственной страной», которая не пригласила президента Украины Владимира Зеленского на фоне его визитов в государства Персидского залива в последние дни. Об этом в X написал журналист Axios и израильского «12 канала» Барак Равид.

«Президент Украины Владимир Зеленский в последние два дня посещает все страны Персидского залива, чтобы укрепить сотрудничество в сфере безопасности против Ирана. Единственная страна, которая его не пригласила, — это Израиль. [Премьер-министр Израиля] Биньямин Нетаньяху попросил поговорить с ним по телефону две недели назад, но не позвонил и пропал», — написал он.

26 марта Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. По итогам визита Киев и Эр-Рияд подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Украинский президент в ходе переговоров с наследным принцем королевства Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом заявил, что его страна открыта для поддержки тех, кто поддерживает ее.

28 марта Зеленский сообщил, что посетил Катар и ОАЭ, где также провел переговоры с властями: президентом Эмиратов Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

