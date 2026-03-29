Дмитриев высмеял Каллас после спора о давлении на Россию

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя спор о давлении на Россию, возникший в ходе встречи G7, поиронизировал над главой дипломатии ЕС Каей Каллас, заявив, что комиксы Marvel не научат ее профессиональным навыкам, а Евросоюзу нужны более образованные бюрократы.

Источник: © РИА Новости

«Конечно же, Кая (Каллас, глава дипломатии ЕС — ред.) до сих пор не прочитала достаточно книг, чтобы понять, что такое дипломатия. Комиксы Marvel не учат дипломатии. ЕС нужны более образованные бюрократы. Энергетический кризис обеспечит дополнительное и достаточное образование», — написал Дмитриев на странице в соцсети X, комментируя статью портала Axios о упомянутом споре.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Каллас и госсекретарь США Марко Рубио горячо поспорили о роли США в урегулировании украинского конфликта в ходе встречи министров «группы семи» (G7) в пятницу. По данным портала, Каллас раскритиковала США за то, что они не повышают давление на Москву, — эти упрёки вызвали острую реакцию со стороны Рубио, который пригрозил выходом США из переговорного процесса.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России.
Читать дальше