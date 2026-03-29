Дмитриев высмеял Каллас после спора о давлении на Россию

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Каллас и госсекретарь США Марко Рубио горячо поспорили о роли США в урегулировании украинского конфликта в ходе встречи министров «группы семи» (G7) в пятницу. По данным портала, Каллас раскритиковала США за то, что они не повышают давление на Москву, — эти упрёки вызвали острую реакцию со стороны Рубио, который пригрозил выходом США из переговорного процесса.