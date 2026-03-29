Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над 20 регионами России

Министерство обороны России сообщило об уничтожении за ночь 203 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Дроны были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны над территориями 20 регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Пензенскую, Псковскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым, а также над акваторией Черного моря.
Напомним, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем канале на платформе Max сообщил, что в регионе сбито 27 беспилотников. В результате атаки повреждения зафиксированы в порту Усть-Луга, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадал мирный житель.
