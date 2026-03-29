Более 3 тыс. акций протестов No Kings против политики Трампа прошли в США

Более 3,2 тысячи протестных мероприятий в рамках акции No Kings прошли в США 28 марта. Участники выступают против политики президента Дональда Трампа и войны в Иране. Об этом сообщил Reuters.
Митинги были запланированы во всех 50 штатах. Наиболее крупные из них состоялись в Нью-Йорке, Далласе, Филадельфии и Вашингтоне. Однако более 40% демонстраций прошли не в крупных городах.
В Нью-Йорке, по оценке полиции, на улицы вышли десятки тысяч человек. Толпа митингующих растянулась более чем на десять кварталов, сообщает Reuters.
Организаторы протеста No Kings пишут на своем сайте о «незаконной, катастрофической войне», которая ставит под угрозу американцев. «Это Америка, и власть принадлежит народу, а не королям-подражателям или их дружкам-миллиардерам», — говорится в заявлении.
В Далласе были зафиксированы небольшие стычки между протестующими и группами, которые выступали против митингов. Несколько человек задержаны, сообщило агентство. Еще двое протестующих в США были арестованы за нападение на сотрудников правоохранительных органов. В Лос-Анджелесе полиция применила слезоточивый газ против толпы, после того как люди начали бросать предметы через забор федеральной тюрьмы.
Reuters со ссылкой на организаторов митингов отмечает, что по мере приближения промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре 2026-го, наблюдается прирост людей, участвующих в протестах против Трампа в штатах, где традиционно голосуют за республиканцев. Речь, в частности, идет об Айдахо, Монтане и Юте. При этом, согласно опросу агентства, рейтинг одобрения Трампа снизился до 36% — самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом.
Первые протесты No Kings состоялись 14 июня 2025 года — в день рождения президента США. В них приняли участие от 4 до 6 млн человек, сказано в статье.
The Guardian писала, что основной сигнал, которых хотят донести участники протеста, состоит в том, что «Трамп не король». Сам Трамп тоже говорил, что он «не король».
Вопреки заявлениям Трампа о скором завершении конфликта в Иране, война не закончится быстро, заявлял бывший советник президента США и экс-директор американского Совета национальной безопасности по исламским странам Нейт Суонсон.
