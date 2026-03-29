Николас Мадуро опубликовал первое обращение из-под стражи в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей на территории Соединённых Штатов, прервал молчание. Глава государства опубликовал в социальных сетях личное послание, в котором поблагодарил сторонников за проявленное внимание.

Источник: Life.ru

В публикации, подготовленной совместно с супругой Силией Флорес, политик признался, что получает большое количество писем и молитв.

«Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве», — отметили авторы поста.

Венесуэльский лидер призвал соотечественников к сохранению национального единства. Он подчеркнул необходимость следовать курсу на «примирение и уважение», а также урегулировать все противоречия через конструктивный диалог.

Кроме того, политический деятель выразил признательность всем неравнодушным гражданам и «людям доброй воли по всему миру» за солидарность. По его словам, подобное внимание придает ему «моральную силу и внутреннюю стойкость» в текущих обстоятельствах.

На данный момент дальнейшее развитие событий зависит от юридических процедур, проходящих в американской юрисдикции. Официальные представители властей страны пока не озвучивали новых подробностей дела.

3 января 2026 года Соединённые Штаты провели масштабную военную операцию под названием «Абсолютная решимость» против Венесуэлы. Американские силы нанесли удары по военным объектам и инфраструктуре в районе Каракаса, чтобы подавить системы ПВО, после чего спецназ (включая подразделение Delta Force) штурмовал резиденцию президента. В результате Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены в их доме и немедленно вывезены из страны. Их доставили в Нью-Йорк, где Мадуро предъявили обвинения в нарко-терроризме и других федеральных преступлениях. Президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что Америка теперь будет «управлять» Венесуэлой в переходный период.

