Дмитриев прокомментировал спор Каллас и Рубио о давлении на Россию

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в своем посте в социальной сети X иронично прокомментировал недавний спор между главой евродипломатии Каей Каллас и госсекретарем США Марко Рубио.
Он посоветовал европейскому политику не ограничиваться чтением комиксов Marvel и призвал Евросоюз повышать уровень образованности своих чиновников. По его словам, энергетический кризис, который переживает Европа, станет для них достаточным уроком.
Поводом для этого заявления послужила информация портала Axios о том, что на встрече глав МИД стран «Группы семи» между Каллас и Рубио возникла напряженная дискуссия. Как сообщалось, глава европейской дипломатии упрекнула США в недостаточном давлении на Россию, на что американский госсекретарь пригрозил выходом из переговорного процесса по Украине.
Ранее Дмитриев заявил, что осознание Евросоюзом энергетического кризиса можно сравнить с отложенным будильником.
