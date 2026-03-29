Украине необходимо сменить политический курс для нормализации отношений с Россией, и в стране есть политические деятели, способные данный переход осуществить, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, которого цитирует ТАСС.
Как заявил Сальдо, «вопрос в том, допустят ли (способных изменить политический курс Украины политиков) до власти».
Даже в случае президентских выборов, по словам Сальдо, «внешние игроки» могут попытаться добиться переизбрания Владимира Зеленского или избрания другого политика, который, тем не менее, продолжит предыдущую политику.
Украинские власти не проводят президентские выборы, хотя срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Российские политики неоднократно заявляли, что украинское законодательство не предполагает автоматического продления президентских полномочий, что делает Зеленского нелегитимным.
