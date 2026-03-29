Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Венесуэлы Мадуро впервые за долгое время выступил с заявлением

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, с января находящийся под стражей в США, опубликовал в социальных сетях личное обращение, в котором поблагодарил сторонников за поддержку.

Сообщение, опубликованное от его имени и имени супруги Силии Флорес, гласит, что они получают письма и молитвы, которые укрепляют их духовно. Они чувствуют себя спокойно и твердо.

В своем обращении венесуэльский лидер призвал к миру, национальному единству и диалогу, подчеркнув важность пути примирения и уважения. Он также поблагодарил граждан Венесуэлы и людей доброй воли по всему миру за солидарность.

Напомним, что 3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле, в результате которого Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом по обвинению в причастности к наркотерроризму. Супруги свою вину не признают.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
