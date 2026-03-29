Президент Венесуэлы Мадуро впервые за долгое время выступил с заявлением

Сообщение, опубликованное от его имени и имени супруги Силии Флорес, гласит, что они получают письма и молитвы, которые укрепляют их духовно. Они чувствуют себя спокойно и твердо.
В своем обращении венесуэльский лидер призвал к миру, национальному единству и диалогу, подчеркнув важность пути примирения и уважения. Он также поблагодарил граждан Венесуэлы и людей доброй воли по всему миру за солидарность.
Напомним, что 3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле, в результате которого Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом по обвинению в причастности к наркотерроризму. Супруги свою вину не признают.
Ранее сообщалось, что Дмитриев прокомментировал спор Каллас и Рубио о давлении на Россию.
