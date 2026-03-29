Додик: НАТО на Балканах отрабатывало планируемое нападение на Россию

Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил, что во время военной операции НАТО против Союзной Республики Югославии в 1999 году альянс отрабатывал сценарий будущего нападения на Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Здесь они отрабатывали то, что сейчас пытаются сделать на Украине, — прорваться дальше в Россию, добраться до её ресурсов и разделить Россию, как они давно планировали», — сказал Додик.

Бомбардировки Югославии силами НАТО происходили с 24 марта по 10 июня 1999 года без санкции Совета Безопасности ООН. Официальным поводом послужили обвинения в этнических чистках албанского населения в Косове, однако интервенция привела к гибели от 1,2 до 2,5 тысячи человек, включая мирных жителей, разрушению гражданской инфраструктуры (мостов, заводов, телецентра в Белграде) и применению кассетных боеприпасов и обеднённого урана. Военная операция была остановлена после подписания Кумановского соглашения, которое привело к выводу югославских сил из Косова и установлению протектората ООН, а позже — к провозглашению независимости края, что до сих пор остаётся предметом острого геополитического противоречия.

Ранее Life.ru писал, что Сербия запросила у Казахстана помощь в подготовке спецподразделений. Вучич находится с официальным визитом в Астане по приглашению лидера Казахстана.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше