Дмитриев высмеял Каллас после её спора с Рубио о давлении на Россию

Дмитриев считает, что ЕС нужны более образованные бюрократы.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя спор между участниками встречи G7 о давлении на Россию, в ироничной форме усомнился в профессиональной подготовке главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

По его словам, «комиксы Marvel не учат дипломатии», а самому Евросоюзу, по мнению главы РФПИ, «нужны более образованные бюрократы». Он также отметил, что энергетический кризис может стать для ЕС своеобразным дополнительным образованием.

«ЕС нужны более образованные бюрократы. Энергетический кризис обеспечит дополнительное и достаточное образование», — написал он в соцсети X.

Как сообщал портал Axios, глава евродипломатии раскритиковала Вашингтон за недостаточное давление на Россию по Украине, что вызвало конфликт с госсекретарем США на встрече министров G7. Марко Рубио ответил, что американские власти делают все возможное для урегулирования конфликта и готовы выйти из дипломатического процесса, если ЕС считает это лучшим решением.

Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России.
