Дмитриев высмеял Каллас после её спора с Рубио о давлении на Россию

Как сообщал портал Axios, глава евродипломатии раскритиковала Вашингтон за недостаточное давление на Россию по Украине, что вызвало конфликт с госсекретарем США на встрече министров G7. Марко Рубио ответил, что американские власти делают все возможное для урегулирования конфликта и готовы выйти из дипломатического процесса, если ЕС считает это лучшим решением.