Елена Пензина проверила строительные объекты в Советском районе Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат краевого парламента от «Единой России» Елена Пензина посетила будущую стройплощадку на проспекте Ульяновский в Советском районе Красноярска.
На данной территории планируется возведение нового жилого квартала и современной музыкальной школы на 250 мест в рамках КРТ. Застройщик заключил договор о комплексном развитии территории с администрацией города Красноярска, разработал комплексный проект. Кроме строительных объектов застройщик благоустроит прилегающую территорию, уберет провода под землю.
«В этом проекте много плюсов. С середины 2024 года я вела большую и кропотливую работу, и сегодня уже можно говорить о результате: в районе проспекта Ульяновский будет построена новая музыкальная школа. Это будет не просто новое здание, а настоящий культурный центр для жителей района — 1000 квадратных метров современного пространства, прекрасное расположение на берегу Енисея с видом на пешеходный мост, строительство которого также начнется в этом году, открытая концертная площадка, где смогут проходить праздники, выступления и творческие мероприятия. Наши дети и педагоги заслуживают заниматься в современных, комфортных и достойных условиях. Для меня это не просто проект, а важная часть работы по развитию нашего района, в которую вложено много сил и души», — поделилась Елена Пензина.
На сегодняшний день застройщик расчистил территорию, снес заброшенное здание санатория-профилактория, работает над документацией по планировке территории. Объект планируют завершить к 2029 году.
«Наша компания заключила договор о комплексном развитии территории. Мы имеем положительный опыт в этом направлении деятельности. Данный участок был выбран исходя из видовых и других характеристик. По условиям КРТ мы должны построить здесь определенные социальные объекты. В данном районе нет потребности в школах и садиках, поэтому было принято решение, что необходимо построить для жителей данного района музыкальную школу на 250 мест. Мы ее спроектировали вместе с жилым комплексом. Архитекторы ее лаконично вписали в расположение будущего микрорайона. Постараемся сделать это красиво, удобно, современно, в кратчайшие сроки, чтобы дети здесь занимались музыкой», — рассказал генеральный директор строительной компании «Конструктив Девелопмент» Алексей Петров.
