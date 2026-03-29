Украинский пленный Владислав Гуня заявил, что большинство пропавших без вести солдат 100-й бригады ВСУ погибли. Его слова прозвучали в беседе с РИА Новости.
По словам военнослужащего, командование бригады направляет личный состав буквально на верную смерть. И это приводит к высоким потерям среди военнослужащих. Именно поэтому в подразделении сейчас фиксируется большое число пропавших без вести.
«В данный момент там (в 100-й ОМБр — ред.) больше всего сейчас без вести пропавших, а если ты без вести пропавший, то на 90% ты уже 200 (погиб — прим.ред.)», — сказал Гуня.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ списывает потери в Сумской области на «сердечную недостаточность». По данным источников, существенные потери зафиксированы в районе села Храповщина. Анализ некрологов в украинских СМИ показал повторяющиеся формулировки причин смерти.