Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный Гуня: большинство пропавших без вести солдат 100-й бригады ВСУ погибли

Гуня отметил, что командование 100-й ОМБр ВСУ отправляет солдат на верную смерть.

Источник: Комсомольская правда

Украинский пленный Владислав Гуня заявил, что большинство пропавших без вести солдат 100-й бригады ВСУ погибли. Его слова прозвучали в беседе с РИА Новости.

По словам военнослужащего, командование бригады направляет личный состав буквально на верную смерть. И это приводит к высоким потерям среди военнослужащих. Именно поэтому в подразделении сейчас фиксируется большое число пропавших без вести.

«В данный момент там (в 100-й ОМБр — ред.) больше всего сейчас без вести пропавших, а если ты без вести пропавший, то на 90% ты уже 200 (погиб — прим.ред.)», — сказал Гуня.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ списывает потери в Сумской области на «сердечную недостаточность». По данным источников, существенные потери зафиксированы в районе села Храповщина. Анализ некрологов в украинских СМИ показал повторяющиеся формулировки причин смерти.