Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ заминировали подступы к каналу Северский Донец — Донбасс

Российские силовики сообщили о серьёзном изменении тактики обороны ВСУ в районе водной артерии Северский Донец — Донбасс. Согласно полученным разведданным, украинские формирования приступили к масштабному минированию объекта и прилегающих к нему территорий.

Источник: Life.ru

Представители силовых структур подчеркнули, что данный шаг свидетельствует об активной подготовке к боевым действиям непосредственно у гидротехнического сооружения. Противник стремится создать глубоко эшелонированные оборонительные линии, пытаясь задержать продвижение российских подразделений.

Ранее стало известно, что расстояние между передовыми позициями ВС РФ и этой важной водной магистралью существенно сократилось. Сейчас расстояние до объекта составляет всего несколько километров.

Подобные действия указывают на то, что командование ВСУ рассматривает данный участок как стратегически важный рубеж. Вероятно, именно здесь противник рассчитывает организовать основные очаги сопротивления.

Тем временем рота ВСУ почти полностью пропала без вести при попытке форсировать реку Северский Донец. Речь идёт о подразделении 129-й отдельной бригады теробороны, переброшенном из-под Славянска.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
Читать дальше