Российские военные корабли вошли в порт Джакарты

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прибыл с деловым заходом в порт Танджунг Приок, расположенный в индонезийской столице. В состав группы, совершившей визит в Джакарту, вошли корвет «Громкий», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и морской буксир «Андрей Степанов».
«Дружеский визит ВМФ России является честью для Джакарты», — подчеркнули представители индонезийской стороны, приветствуя прибытие российских судов.
В порту экипажи кораблей встретили представители посольства РФ в Индонезии и командование местного морского района. В ближайшее время суда будут открыты для посещения военнослужащими ВМС Индонезии и местными жителями.
«На следующей неделе ожидается проведение совместных российско-индонезийских маневров кораблей с тренировкой по связи», — сообщает РИА Новости.