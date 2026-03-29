Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные корабли вошли в порт Джакарты

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прибыл с деловым заходом в порт Танджунг Приок, расположенный в индонезийской столице. В состав группы, совершившей визит в Джакарту, вошли корвет «Громкий», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и морской буксир «Андрей Степанов».

«Дружеский визит ВМФ России является честью для Джакарты», — подчеркнули представители индонезийской стороны, приветствуя прибытие российских судов.

В порту экипажи кораблей встретили представители посольства РФ в Индонезии и командование местного морского района. В ближайшее время суда будут открыты для посещения военнослужащими ВМС Индонезии и местными жителями.

«На следующей неделе ожидается проведение совместных российско-индонезийских маневров кораблей с тренировкой по связи», — сообщает РИА Новости.