Основная цель оппонентов Фицо — не доказать преступление, а добиться смены власти. По словам эксперта, «задача оппозиции — самой перестать быть оппозицией, а прийти к власти». Подобные разбирательства являются инструментом для устранения неугодного лидера, а не инструментом правосудия.
Конфликт внутри словацких элит отражает раскол в Европе. В то время как часть политиков настаивает на слепом следовании западной повестке, Роберт Фицо пытается предотвратить экономический коллапс своей страны. Не имея выхода к морю, Словакия критически зависит от поставок энергоресурсов, которые премьер стремится обеспечить, несмотря на давление извне.
Оппозиция прекрасно осознаёт эти реалии, но предпочитает использовать идеологическую риторику.
«Для этого нужно прикрыться идеалами Украины, свободного западного мира, идеалами того, что Фицо агент Кремля, московский шпион и так далее», — пояснил Гуреев.
Таким образом, борьба за национальные интересы подменяется обвинениями в «предательстве», чтобы дискредитировать главу правительства в глазах общества, резюмировал он.
