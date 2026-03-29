Борьба за власть: Обвинения в госизмене против Фицо — ширма для оппозиции, заявил политолог

В Словакии против главы правительства Роберта Фицо инициировали разбирательство по обвинению в государственной измене. Причиной стал отказ политика оказывать военную поддержку Киеву. Однако эксперты сомневаются в юридических перспективах таких претензий. Политолог Данила Гуреев отметил в беседе с «Царьградом», что лидеры государств обладают особым иммунитетом. Чтобы привлечь руководителя страны к ответственности, необходимо сначала запустить сложный процесс импичмента. Без предварительного снятия с должности любые обвинения выглядят юридически сомнительными.