Украина готовится к мобилизации женщин: что происходит

ТАСС: Киев готовится к мобилизации женщин.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим готовится к мобилизации женщин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в российских силовых структурах.

Как отметил собеседник издания, проводить мобилизацию женщин Киев собирается по аналогии с мобилизацией мужчин. И первые предпосылки к этому уже появились. Причем их даже никто не скрывает.

«Украинская сторона готовится мобилизовывать женскую половину населения, и появление социальной рекламы с аналогичным призывом, призывом к участию в защите Украины — прямое тому подтверждение», — сказал собеседник ТАСС.

При этом какие-либо другие подробности пока не приводятся. В частности, не уточняется, в какие сроки Киев хочет начать призывать женщин в ряды Вооруженных сил Украины.

Напомним, предпосылки к ужесточению мобилизации на Украине косвенно подтверждали и на Западе. Так, газета Financial Times писала, что ВСУ сталкиваются с тотальной нехваткой солдат. Причем ситуация уже стала критической. Поэтому не исключено, что теперь Киев будет увеличивать численность солдат любыми способами.