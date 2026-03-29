Под ночную атаку украинских дронов попал волгоградский регион

203 украинских беспилотника были уничтожены минувшей ночью над территорией России, сообщается на сайте Минобороны РФ.
Дежурные средства ПВО работали в том числе в Волгоградской области.
Также БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской и Брянской областей, воронежского, калужского и курского регионов. Тревожной ночь была в Ленинградской, Новгородской, Орловской Пензенской и Псковской областях.
Не удалось спокойно отдохнуть с субботу на воскресенье соседям волгоградцев — ростовчанам и саратовцам. Не спалось жителям Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской областей,
Также атаке подверглись Московский регион, Краснодарский край и Крым. Ликвидировали БПЛА и над акваторией Черного моря.
