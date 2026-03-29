28 марта российские войска освободили Брусовку в зоне СВО. Согласно данным Минобороны, в ходе столкновений были уничтожены американский бронетранспортер M113, три боевые бронированные машины, артиллерийское орудие и 21 единица автомобильной техники. Активные боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Яцковка, Старый Караван, Святогорск и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике, а также Боровая и Шийковка в Харьковской области, где российские подразделения наносят поражение украинским формированиям.