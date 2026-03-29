КСИР сообщил об атаке на два алюминиевых завода, связанных с США

ТЕГЕРАН, 29 мар — РИА Новости. Иранские военные атаковали два алюминиевых завода на Ближнем Востоке, связанных с американской армией, сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

Источник: Reuters

«Бойцы ВКС и ВМС КСИР в ходе комбинированной операции подвергли действенным ударам два промышленных объекта, связанных с военной и воздушно-космической промышленностью США в регионе, а именно алюминиевый завод EMAL в ОАЭ и алюминиевый завод ALBA в Бахрейне», — привела его заявление IRIB.

Корпус уточнил, что EMAL обладает самой длинной в мире линией по производству алюминия и выпускает 1,3 миллиона тонн продукции в год.

Американо-израильская операция против Ирана длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.

Накануне источник в силовых структурах ИРИ сообщил РИА Новости, что Тегеран не планирует прекращать боевые действия и готов усилить атаки.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше