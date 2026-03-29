Силы ПВО уничтожили за ночь 203 украинских БПЛА над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 203 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны противника были нейтрализованы в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.
В военном ведомстве не уточнили, сколько дронов в каждом из регионов было сбито.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе был сбит 31 беспилотник. В порту Усть-Луга начался пожар, на месте работают спасатели.
