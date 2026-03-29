Додик раскрыл план НАТО по нападению на Россию

Президент Сербии Александр Вучич 24 марта заявил, что в день, когда НАТО начало бомбардировки Югославии, международное право было нарушено, а все последующие вооруженные конфликты стали следствием этого действия. Он отметил, что «ответ на вопрос, почему территории захватываются сегодня», заключается в практике, которая была установлена в тот момент.