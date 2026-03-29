«Здесь они отрабатывали то, что сейчас пытаются сделать на Украине, — прорваться дальше в Россию, добраться до ее ресурсов и разделить Россию, как они давно планировали», — сказал Додик в интервью «РИА Новости».
По его словам, события на Балканах стали для НАТО своего рода тренировочной площадкой перед реализацией планов, которые впоследствии начали осуществляться на украинском направлении.
Президент Сербии Александр Вучич 24 марта заявил, что в день, когда НАТО начало бомбардировки Югославии, международное право было нарушено, а все последующие вооруженные конфликты стали следствием этого действия. Он отметил, что «ответ на вопрос, почему территории захватываются сегодня», заключается в практике, которая была установлена в тот момент.
Североатлантический альянс проводил военную операцию в Югославии с 24 марта по 10 июня 1999 года. Она носила официальный статус гуманитарной интервенции. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тыс. человек, включая 87 детей. Стране был нанесен огромный ущерб, а последствия применения обедненного урана до сих пор регистрируются медиками.