Додик: НАТО отрабатывала нападение на Россию на Балканах

Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил, что НАТО на Балканах во время распада Югославии отрабатывала сценарии будущего нападения на Россию. Его слова прозвучали в интервью РИА Новости.
По словам политика, события того периода были частью более широкой стратегии. В частности, той, которая проявляется и в наши дни.
«Здесь они отрабатывали то, что сейчас пытаются сделать на Украине, — прорваться дальше в Россию, добраться до ее ресурсов и разделить Россию, как они давно планировали», — сказал Додик.
Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова себя защищать. Причем для этого Москва будет использовать все имеющиеся средства. Он также предупреждал об опасности «ядерного шантажа» и отмечал, что подобные угрозы могут иметь обратные последствия.