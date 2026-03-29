Самарская область пережила налет дронов: атакован завод в Тольятти

События в Самарской области начали развиваться еще глубокой ночью: первое сообщение об угрозе подлета дронов поступило в 0:28, а к 5:15 в регионе был введен режим «Ковер», подразумевающий закрытие воздушного пространства. После кратковременного отбоя в 5:19 угроза возникла повторно уже через пятнадцать минут, из-за чего небо над областью оставалось закрытым до восьми часов утра.