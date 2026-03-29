Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил о готовности забрать Олимпиаду в Россию

Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны вновь принять крупнейшие мировые спортивные форумы. В поздравлении по случаю 115-летия Олимпийского комитета России глава государства подчеркнул, что Москва остается верна принципам честной борьбы и открыта для организации как летних, так и зимних Игр в будущем.

«Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма», — говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на официальном сайте Кремля. Глава государства напомнил, что страна стояла у истоков международного движения и неизменно демонстрировала высочайший уровень подготовки соревнований.

«Наша страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета и, начиная с 1900 года, участвовала в возрожденных Олимпийских играх, дважды принимала их у себя — в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи», — отметил Владимир Путин.

По словам российского лидера, опыт прошлых десятилетий, признанный на уровне МОК, доказал способность РФ проводить турниры на непревзойденном организационном и творческом уровне.

«Нынешний юбилей является замечательным поводом вспомнить тех, кто стоял у истоков создания отечественной спортивной отрасли, укреплял ее победные традиции, в сложной, бескомпромиссной борьбе завоевывал медали и титулы», — подчеркнул президент.

В завершение обращения глава государства пожелал атлетам, тренерам и ветеранам олимпийского движения успехов и новых свершений на благо национального спорта.