Путин заявил о готовности забрать Олимпиаду в Россию

Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны вновь принять крупнейшие мировые спортивные форумы. В поздравлении по случаю 115-летия Олимпийского комитета России глава государства подчеркнул, что Москва остается верна принципам честной борьбы и открыта для организации как летних, так и зимних Игр в будущем.
«Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма», — говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на официальном сайте Кремля. Глава государства напомнил, что страна стояла у истоков международного движения и неизменно демонстрировала высочайший уровень подготовки соревнований.
«Наша страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета и, начиная с 1900 года, участвовала в возрожденных Олимпийских играх, дважды принимала их у себя — в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи», — отметил Владимир Путин.
По словам российского лидера, опыт прошлых десятилетий, признанный на уровне МОК, доказал способность РФ проводить турниры на непревзойденном организационном и творческом уровне.
«Нынешний юбилей является замечательным поводом вспомнить тех, кто стоял у истоков создания отечественной спортивной отрасли, укреплял ее победные традиции, в сложной, бескомпромиссной борьбе завоевывал медали и титулы», — подчеркнул президент.
В завершение обращения глава государства пожелал атлетам, тренерам и ветеранам олимпийского движения успехов и новых свершений на благо национального спорта.