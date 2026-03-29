Путин: Россия открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр в будущем

Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны в будущем снова провести Олимпийские игры. Об этом он сообщил в поздравлении Олимпийскому комитету России (ОКР) с 115-летием.
«Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма», — сказал глава государства.
Путин напомнил, что Россия была среди учредителей Международного олимпийского комитета, а также успешно организовала крупные международные соревнования — Олимпиады 1980 года в Москве и 2014 года в Сочи.
«Оба раза на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК», — отметил президент.
По его словам, Олимпийский комитет России вносит значительный вклад в развитие спорта высших достижений, занимается подготовкой спортсменов, продвигает ценности здорового образа жизни и укрепляет международные гуманитарные связи.