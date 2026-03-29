Путин: Россия открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр в будущем

Накануне первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предложила американцам рассмотреть совместное присутствие президентов России и США на открытии Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. Это, по ее мнению, стало бы важным сигналом для мира.