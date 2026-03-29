Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Россия открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр в будущем

Путин поздравил Олимпийский комитет России с 115-летием.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны в будущем снова провести Олимпийские игры. Об этом он сообщил в поздравлении Олимпийскому комитету России (ОКР) с 115-летием.

«Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что Россия была среди учредителей Международного олимпийского комитета, а также успешно организовала крупные международные соревнования — Олимпиады 1980 года в Москве и 2014 года в Сочи.

«Оба раза на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК», — отметил президент.

По его словам, Олимпийский комитет России вносит значительный вклад в развитие спорта высших достижений, занимается подготовкой спортсменов, продвигает ценности здорового образа жизни и укрепляет международные гуманитарные связи.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предложила американцам рассмотреть совместное присутствие президентов России и США на открытии Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. Это, по ее мнению, стало бы важным сигналом для мира.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше