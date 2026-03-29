В Курской области коробка со взрывчаткой убила человека

В Курской области зафиксирована серия массированных атак со стороны ВСУ, приведшая к гибели мирного жителя и ранению еще одного человека. В период с утра 28 марта по утро 29 марта силы ПВО уничтожили около сорока беспилотных летательных аппаратов, однако в Большесолдатском районе сработало замаскированное взрывное устройство.
«В селе Волоконск Большесолдатского района двое мужчин открыли коробку, в которой находилось взрывное устройство. К огромной скорби, 51-летний мужчина погиб от полученных травм», — сообщает в социальной сети MAX губернатор Курской области Александр Хинштейн. Глава региона выразил соболезнования близким погибшего и уточнил, что второй пострадавший, 63-летний мужчина, получил акубаротравму и осколочное ранение, после чего был доставлен в областную больницу.
«Всего в период с 09:00 28 марта до 07:00 29 марта сбито 39 вражеских беспилотников различного типа. 6 раз враг применил артиллерию по отселённым районам», — приводит данные оперативной сводки руководитель области. Кроме того, зафиксированы удары по энергетической инфраструктуре в Рыльском районе, что вызвало временное отключение электричества в одном из населенных пунктов.
«Вновь прошу всех соблюдать бдительность и не пренебрегать мерами безопасности! Нет ничего дороже человеческой жизни!» — подытожил Александр Хинштейн. В настоящий момент на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и следственные группы.
