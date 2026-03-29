В Курской области коробка со взрывчаткой убила человека

«В селе Волоконск Большесолдатского района двое мужчин открыли коробку, в которой находилось взрывное устройство. К огромной скорби, 51-летний мужчина погиб от полученных травм», — сообщает в социальной сети MAX губернатор Курской области Александр Хинштейн. Глава региона выразил соболезнования близким погибшего и уточнил, что второй пострадавший, 63-летний мужчина, получил акубаротравму и осколочное ранение, после чего был доставлен в областную больницу.