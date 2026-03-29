Самолет российской делегации по пути из Вашингтона приземлился в Марокко

Самолет с делегацией российских, покинувший Вашингтон 28 марта, по пути в Россию совершил промежуточную посадку в Марокко, сообщает ТАСС.
Как уточняется, самолет сел в аэропорту Касабланки.
Америку посетили пять российских депутатов по приглашению республиканки Паулины Луны. Парламентарии встретились с законодателями обеих американских партий, а также провели встречи с представителями руководства США.
Когда самолет вылетел, сообщалось, что он до прибытия в Россию может сесть в Нью-Йорке.
