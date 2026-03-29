Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ разрезали украинский гарнизон к востоку от Славянска, взяв Брусовку

Российские военные в результате успешного наступления освободили населённый пункт Брусовка, что позволило рассечь украинскую группировку, действующую к востоку от Славянска. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Освобождением Брусовки ВС РФ фактически разрезали гарнизон ВСУ к востоку от Славянска», — сообщил собеседник агентства.

По данным источника, это создаёт серьёзные сложности для логистики и управления украинскими подразделениями в этом районе. Потери противника уточняются.

Ранее Life.ru писал, что подавляющее большинство числящихся пропавшими без вести солдат 100-й ОМБр ВСУ на самом деле погибли. Командование бригады отправляет военнослужащих на верную смерть. Информация о реальных потерях подразделения не разглашается украинской стороной.

