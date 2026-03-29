Над Ленобластью сбили 36 БПЛА, в порту Усть-Луга произошел пожар

Тем временем в аэропорту Пулково ежедневно вводят временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Прошедшей ночью авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с профильными органами, а с 8:14 мск до 9:37 мск в аэропорту полностью ограничивали прием и выпуск воздушных судов. По информации SHOT, ~в Пулково задержали и отменили более 100 рейсов~.