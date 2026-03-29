Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о критической ситуации в административном центре региона, который фактически утратил гражданский облик. По его словам, украинское командование использует город исключительно для размещения войск, полностью игнорируя потребности населения и разрушающуюся инфраструктуру.
«По тем данным, что мы получаем, Херсон все больше превращен в военную зону. Нормальной гражданской жизни там становится меньше. Коммунальная инфраструктура изнашивается, разрушается, а полноценного восстановления люди не видят», — сообщил в интервью РИА Новости глава региона. Владимир Сальдо отметил, что коммунальные сети приходят в негодность, пока ресурсы направляются на нужды армии.
«Киевские власти в первую очередь заняты военными задачами, а не тем, чтобы вернуть городу нормальное дыхание», — подчеркнул губернатор. По его оценке, любые заявления украинской стороны о якобы существующей «заботе о Херсоне» не выдерживают столкновения с реальностью, поскольку приоритеты Киева сосредоточены исключительно на ведении боевых действий.
«Реальность другая. Город используют как военный ресурс, а мирные жители там живут в состоянии постоянного давления и страха», — пояснил Сальдо.
Значительная часть населения Херсона сохраняет внутреннюю связь с Россией. В городе продолжает действовать подпольное сопротивление, которое отказывается принимать текущий порядок вещей.