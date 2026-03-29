Песков указал на губительные последствия для мира из-за атаки США на Иран

«Мы видим сейчас чрезвычайно губительные последствия этой войны для мировой экономики, для региональной геополитики. Эти последствия, наверное, не будут краткосрочными, они будут иметь долгосрочный эффект», — считает представитель Кремля.
«Сейчас нужно просто набраться терпения и дальше смотреть, какие именно будут последствия», — добавил Песков.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.
Россия оценивает атаки как вопиющее нарушение международного права, которое привело к тяжелым, трагическим последствиям для всего иранского народа.