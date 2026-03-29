Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков указал на губительные последствия для мира из-за атаки США на Иран

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Американо-израильская агрессия на Ближнем Востоке уже вызвала губительные последствия для мировой экономики и для ситуации в регионе. Причем это влияние будет долгосрочным, поделился в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Мы видим сейчас чрезвычайно губительные последствия этой войны для мировой экономики, для региональной геополитики. Эти последствия, наверное, не будут краткосрочными, они будут иметь долгосрочный эффект», — считает представитель Кремля.

«Сейчас нужно просто набраться терпения и дальше смотреть, какие именно будут последствия», — добавил Песков.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Россия оценивает атаки как вопиющее нарушение международного права, которое привело к тяжелым, трагическим последствиям для всего иранского народа.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше