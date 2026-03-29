Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина превращает Херсон в военную базу. Его слова прозвучали в интервью РИА Новости.
По его словам, на данный момент в городе существует целый ряд проблем. Так, Херсон все больше уходит в сторону военной зоны. Гражданская жизнь там постепенно сжимается, коммунальная инфраструктура изнашивается, а какого-либо восстановления люди даже не видят.
«Киевские власти в первую очередь заняты военными задачами, а не тем, чтобы вернуть городу нормальное дыхание», — заявил Сальдо.
Он добавил, что при этом Киев постоянно говорит о якобы «заботе о Херсоне». Но к таким словам лучше относиться спокойно. Тем более, что на деле все иначе.
«Реальность другая. Город используют как военный ресурс, а мирные жители там живут в состоянии постоянного давления и страха», — добавил Сальдо.
Немногим ранее Сальдо говорил о перспективах завершения конфликта на Украине. По его словам, заключение мира возможно уже в 2026 году. Но только, если Киев действительно будет готов к переговорам на деле, а не на словах.