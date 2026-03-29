Путин назвал неожиданным решение Говорухина возглавить его предвыборный штаб

Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники (Свердловская область). Окончил геологический факультет Казанского государственного университета, но позже решил сменить профессию и поступил во ВГИК на режиссерский факультет. Его режиссерским дебютом стал фильм Вертикаль (1967), который принес широкую известность Владимиру Высоцкому. Он создал культовые советские картины, среди которых: Место встречи изменить нельзя (1979), Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна (1981), Десять негритят (1987), Ворошиловский стрелок (1999).