Над Ленобластью за ночь уничтожили 36 беспилотников

С начала атаки БПЛА на Ленинградскую область 29 марта было уничтожено 36 дронов, воздушная опасность отменена, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Отбой воздушной опасности в Ленобласти. Уничтожено 36 БПЛА. В течение дня не исключены повторные атаки дронов. Информация будет публиковаться в официальных ресурсах», — написал он.
Утром 29 марта в аэропорту Пулково приостановили полеты. Их возобновили спустя полтора часа после введения ограничений.
Ранее Дрозденко сообщил, что с 22 марта регион подвергается беспрецедентным налетам дронов.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.