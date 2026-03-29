Песков назвал «Совет мира» Трампа неактуальным из-за войны в Иране

Москва пока не приняла решения по вступлению в созданный по инициативе президента США Дональда Трампа «Совет мира». На фоне войны США в Иране концепция выглядит менее актуальной, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, этого решения нет. Мы видим, что в целом, пока идет война [на Ближнем Востоке], фраза “Совет мира”, наверное, сейчас менее актуальна, чем она была до начала этой войны. Надо, наверное, дождаться, чем это все закончится», — сказал он.
О создании совета американский лидер Дональд Трамп объявил 16 января 2026 года. Он предусматривает размещение в Газе международных сил. При этом функции «Совета мира» могут быть расширены, неофициально в Белом доме не исключали, что «Совет мира» может стать альтернативой ООН, где право вето есть лично у Трампа. Список приглашенных стран, по данным Axios, состоит из лидеров 58 стран.
В состав исполнительного комитета объединения войдут в том числе госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер.
США приглашали Россию вступить в состав «Совета мира». Песков сообщил об этом в январе и добавил, что российская сторона изучает все детали предложения и надеется на контакты с Вашингтоном, чтобы «прояснить все нюансы». Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова внести членский взнос из замороженных в США средств, Трамп называл эту идею «интересной». В начале февраля Песков сообщил, что Москва пока не получила ответа о возможности использовать замороженные активы для внесения нужной суммы.
Спустя более двух месяцев пресс-секретарь главы государства сообщил, что российская сторона пока не сформировала позицию по поводу участия в «Совете мира».
Путин подчеркивал, что Россия «была и будет надежным партнером» Ирана. При этом Песков говорил, что Москва не получала от Ирана обращений об оказании помощи, в том числе с вооружениями.
