Додик назвал войну НАТО на Балканах отработкой нападения на Россию

Во время развала Югославии НАТО на Балканах отрабатывало запланированное нападение на Россию, заявил лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской (государственное образование в составе БиГ) Милорад Додик, передает «РИА Новости».
«Здесь они отрабатывали то, что сейчас пытаются сделать на Украине, — прорваться дальше в Россию, добраться до ее ресурсов и разделить Россию, как они давно планировали», — сказал он.
Военную операцию «Союзная сила» против Югославии НАТО начало 24 марта 1999 года. Бомбардировки городов проводили без санкции Совета Безопасности ООН на протяжении 78 дней. Причиной операции стали, по заявлению западных стран, этнические чистки в косовской автономии во время войны, которые проводили югославские власти. По данным сербских властей, жертвами бомбежек стали около 2 тыс. человек, но точное число погибших неизвестно.
Российские власти неоднократно осуждали операцию в Югославии.
Международный трибунал по Югославии, созданный ООН, провел за время своего существования 142 судебных процесса по обвинениям в военных преступлениях и геноциде.
