«Западу нужно, чтобы военный конфликт продолжался», — сказал Константинов.
По его словам, киевский режим нацелен на продолжение конфликта и способствует созданию невыносимых условий для жизни населения Украины, усиливая мобилизационные процессы.
«Мужчинам, чтобы прокормить свои семьи, приходится идти на фронт и воевать за преступный режим Зеленского», — добавил Константинов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на текущей неделе отмечал, что в ходе состоявшихся раундов трехсторонних переговоров по Украине удалось проделать определенное расстояние в сторону урегулирования, однако представляющие критический интерес для России вопросы по-прежнему не согласованы.