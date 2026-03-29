По его словам, которые приводит агентство IRNA, «США выразили свои пожелания в виде списка из 15 пунктов и стремятся к тому, чего не достигли в войне». «Враг открыто посылает сигнал о переговорах и тайно планирует наземное наступление», — утверждает Галибаф.
В Иране заявили, что США тайно планируют вторжение
ТУНИС, 29 марта. /ТАСС/. США открыто посылают Ирану сигналы о переговорах, но тайно планируют наземное наступление. Об этом заявил председатель Меджлиса (парламента) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.