КСИР подтвердил удары по алюминиевым заводам в ОАЭ и Бахрейне

«Два предприятия, связанные с военной и аэрокосмической промышленностью США в регионе, — алюминиевый завод EMAL (входит в корпорацию EGA. — РБК) в ОАЭ и алюминиевый завод ALBA в Бахрейне — были эффективно поражены ракетными и беспилотными ударами», — говорится в сообщении.
Ранее обе компании сообщили о нападении со стороны Ирана. ALBA уточнила, что пострадали двое сотрудников. Компания оценивает масштабы ущерба, писала The Economic Times.
На заводе Al Taweelah, принадлежащем компании Emirates Global Aluminium (EGA), также сообщили о повреждениях при иранской атаке. В результате ударов несколько сотрудников EGA получили ранения, их жизни ничего не угрожает.
