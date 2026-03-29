КСИР подтвердил удары по алюминиевым заводам в ОАЭ и Бахрейне

Иран нанес удары по двум заводам, производящим алюминий и связанным с американской военной промышленностью, в ОАЭ и Бахрейне, сообщил КСИР.

Источник: РБК

«Два предприятия, связанные с военной и аэрокосмической промышленностью США в регионе, — алюминиевый завод EMAL (входит в корпорацию EGA. — РБК) в ОАЭ и алюминиевый завод ALBA в Бахрейне — были эффективно поражены ракетными и беспилотными ударами», — говорится в сообщении.

Ранее обе компании сообщили о нападении со стороны Ирана. ALBA уточнила, что пострадали двое сотрудников. Компания оценивает масштабы ущерба, писала The Economic Times.

На заводе Al Taweelah, принадлежащем компании Emirates Global Aluminium (EGA), также сообщили о повреждениях при иранской атаке. В результате ударов несколько сотрудников EGA получили ранения, их жизни ничего не угрожает.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше