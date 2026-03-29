Аэропорт Пулково ввел ограничения на выпуск рейсов

Петербургский аэропорт Пулково ввел временные ограничения на выпуск рейсов, сообщила Росавиация.

Источник: РБК

Петербургский аэропорт Пулково ввел временные ограничения на выпуск рейсов, сообщила Росавиация.

«Временно работает только на прием воздушных судов в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства», — говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнили в агентстве.

Этим утром в Пулково уже временно приостанавливали полеты на фоне опасности беспилотных атак. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что с начала суток над регионом уничтожили 36 дронов. Об отбое воздушной опасности губернатор объявил в 9:47 мск. Чуть более чем через два часа Дрозденко вновь сообщил о введении соответствующего режима в Волховском, Киришском и Тихвинском районах.

