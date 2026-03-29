Мадуро с супругой впервые за долгое время опубликовали совместное заявление

Венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес спустя два дня после второго судебного заседания неожиданно опубликовали совместное заявление. Супруги заверили, что с ними все в порядке, и поблагодарили венесуэльцев за поддержку. По информации CNN, на слушаниях задержанные выглядели более худыми, однако Мадуро «улыбался и даже немного шутил». Адвокат политика не стал комментировать слухи о том, что его подзащитный тревожится и часто кричит в камере. Тем временем президент США Дональд Трамп анонсировал новые уголовные дела против Мадуро.