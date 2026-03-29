Пока в Молдове насаждают везде только румынский: В Приднестровье могут появиться сразу четыре новых государственных языка

В Приднестровье задумались о новых «госязыках». На левом берегу обсуждают инициативу расширить список государственных языков сразу на четыре — немецкий, французский, итальянский и ретороманский.
Власти признают: звучит громко, но речь, скорее, о культурной и образовательной составляющей, а не о реальных изменениях в системе управления.
В МИД Приднестровья уточнили, что основные рабочие языки остаются прежними — русский, молдавский и украинский. А новые, если и появятся, будут носить скорее символический статус — без влияния на документооборот и повседневную жизнь.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Тирасполь официально предложил Кишиневу придать статус государственного молдавскому, русскому и украинскому языку.
Предложение стало ответом на предложение Кишинева перевести молдавские школы в Приднестровье на румынский язык. Об этом заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.
