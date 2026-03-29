Пока в Молдове насаждают везде только румынский: В Приднестровье могут появиться сразу четыре новых государственных языка

В МИД Приднестровья уточнили, что основные рабочие языки остаются прежними — русский, молдавский и украинский.

Источник: Комсомольская правда

В Приднестровье задумались о новых «госязыках». На левом берегу обсуждают инициативу расширить список государственных языков сразу на четыре — немецкий, французский, итальянский и ретороманский.

Власти признают: звучит громко, но речь, скорее, о культурной и образовательной составляющей, а не о реальных изменениях в системе управления.

В МИД Приднестровья уточнили, что основные рабочие языки остаются прежними — русский, молдавский и украинский. А новые, если и появятся, будут носить скорее символический статус — без влияния на документооборот и повседневную жизнь.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

Тирасполь официально предложил Кишиневу придать статус государственного молдавскому, русскому и украинскому языку.

Предложение стало ответом на предложение Кишинева перевести молдавские школы в Приднестровье на румынский язык. Об этом заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.

Будем в темноте, но сохраним свое лицо и достоинство: Зачем молдавские власти придумывают сотни отговорок, чтобы не покупать электроэнергию на МГРЭС.

Лучше смирите свою гордыню ради нас, обычных граждан Молдовы, которых вы постоянно втягиваете в свои сомнительные политические игрища (далее…).

Население Молдовы должно быть готово к «апокалиптическим» сценариям: «Люди могут остаться и без света, и без топлива, и без воды, а продукты питания окажутся доступными лишь немногим».

Эксперт Сергей Ткач уверен, что молдавская власть готова заставить жителей страны страдать, из-за безумной и циничной политики, которую она проводит (далее…).

Хорошая новость с привкусом плохой: Линия электропередачи Исакса-Вулканешты восстановлена, свет отключать жителям Молдовы не будут, энергобезопасность восстановлена, но ЧП в энергетике отменять не станут.

Кроме того, Energocom сообщает, что потребление электроэнергии в субботу, 28 марта, покрыто на 100% (далее…).

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
