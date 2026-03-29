Четыре гроба в лесополосе шокировали жителей Дона

«Кто-то передумал умирать», — иронизируют сельчане над ситуацией, которая получила широкое освещение в медиа. Речь идёт вот о чём: девушка, проезжая мимо лесополосы в районе небольшого посёлка Овощной Ростовской области, увидела четыре новых, обитых красной атласной тканью с белыми рюшами, гроба.
По словам местных жителей, жуткая находка пролежала на месте уже несколько месяцев. Люди в недоумении: кто оставил гробы в лесополосе и с какой целью — пока неизвестно. Сейчас, по данным некоторых СМИ, ритуальную атрибутику увезли, а в полиции rostov.aif.ru сообщили, что проводится проверка. Подробности — в нашем материале.
«Лежат там уже месяца три».
Первой на необычную картину обратила внимание девушка-автомобилист, проезжавшая мимо посёлка: на обочине она заметила сложенные в кучу деревянные ящики, внешне напоминающие гробы, обитые атласом. Она называет почти точное местоположение своего «открытия»: в 300 метрах от железной дороги.
Девушка рассказала, что побоялась заглянуть внутрь, но на вид казалось, что там пусто.
«Я проезжала по трассе и просто была в шоке. Целые — и гробы, и крышки, все на месте. Кажется, их там три или четыре. Надеюсь, они пустые, но я туда не заглядывала», — призналась женщина.
Другой местный житель рассказал, что тоже видел страшную находку, он предположил, что гробы вскрывали топором. Потом появились данные от ещё одного очевидца. По его словам, такие же ритуальные принадлежности он видел в этом же районе ещё в декабре 2025 года. Правда, по его словам, тогда их было пять. Внутри не было тел, а сами гробы выглядели новыми.
Сейчас, по данным СМИ, всю жуткую атрибутику уже увезли. Как сообщает портал 161.ру, в администрации Обильненского сельского поселения Азовского района, к которому как раз относится посёлок Овощной, заявили, что знали о наличии гробов в ближайшей лесополосе.
«Так они не новые. Лежат там уже месяца три. Наш сотрудник там был, он вызвал полицейского, а дальше их судьба нам уже неизвестна. В полицию мы сообщили», — цитирует издание представителя администрации поселения.
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области rostov.aif.ru сообщили, что проводится проверка. Мы продолжим следить за развитием событий.
Не первый случай.
Случаи обнаружения загадочных «складов» гробов, увы, не единичны. Так, в марте прошлого года прокуратура городоа Волжского в Волгоградской области инициировала проверку после того, как неподалёку от улицы 7-й автодороги местные жители обнаружили свалку ритуальных принадлежностей.
На фотографиях, которыми поделились очевидцы, — горы новых гробов, обтянутых бордовым бархатом, а рядом чёрные пакеты для транспортировки тел. Находка шокировала жителей города.
Среди версий появления свалки звучала, в частности, такая: недобросовестные ритуальщики могли попытаться сэкономить на утилизации отходов особого класса опасности. Не исключалось, что к инциденту причастна небольшая частная фирма.
Похожий случай произошёл и в Новосибирской области. Там общественный отклик вызвало видео, на котором запечатлены десятки гробов на одном из мусорных полигонов. Любопытно, что на крышке одного из гробов в кадре виден листок с данными об усопшем. В правоохранительных органах предположили, что, возможно, ритуальные принадлежности были выброшены после похорон «недобросовестными предпринимателями».
Пока неизвестно точно, что стоит за всеми этими историями. Rostov.aif.ru продолжит следить за развитием событий.