КНДР испытала двигатель ракеты, способной достичь США

Северная Корея провела наземное испытание модернизированного твердотопливного ракетного двигателя, который может использоваться в межконтинентальных ракетах, способных поражать материковую территорию США, пишет Associated Press (AP).
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) отмечает, что лидер Ким Чен Ын лично наблюдал за тестом и назвал его «имеющим большое значение» для вывода стратегических вооружений страны «на высший уровень» в рамках пятилетнего плана оборонного развития.
Новый двигатель из углеродного композита развивает максимальную тягу порядка 2,5 тыс. килоньютон — больше, чем аналогичный твердотопливный двигатель, испытанный в сентябре прошлого года (1,97 тыс. килоньютон).
Эксперты в Южной Корее отмечают, что Пхеньян не раскрыл ключевые параметры вроде времени работы двигателя, поэтому заявления о характеристиках могут быть преувеличены.
В последние годы КНДР неоднократно испытывала межконтинентальные ракеты, демонстрируя дальность, достаточную для поражения континентальной части США, отмечает AP. Речь идет в том числе о ракетах с использованием твердотопливного двигателя, что усложняет их обнаружение до старта по сравнению со старыми жидкостными системами.
Часть прежних заявлений Пхеньяна — например, о ракетах с разделяющейся головной частью (тип головной части баллистической ракеты, который несет в себе несколько боевых блоков, что позволяет поразить сразу несколько целей при запуске всего одной ракеты) в 2024 году — вызывала скепсис за рубежом. Ряд специалистов полагают, что Северной Корее еще предстоит доказать способность обеспечивать надежное прохождение боеголовок через атмосферу, хотя другие эксперты считают, что многолетние разработки уже позволили Пхеньяну приблизиться к полноценным МБР.
В марте 2026 года США и Южная Корея провели масштабные совместные военные учения под названием «Щит свободы» (Freedom Shield). Учения носили «оборонительный характер» и были направлены на отработку сценариев сдерживания ядерной угрозы со стороны КНДР. Эти учения представляют собой подготовку к вооруженному конфликту, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.